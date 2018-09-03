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Beşiktaş'ın golü ofsayt mı?

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Bursaspor'a attığı golün, ofsayt olmadığını söyledi.

Spor / 03 Eylül 2018 Pazartesi 00:35
Beşiktaş'ın golü ofsayt mı?
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Beşiktaş, ligin 4. haftasında Bursaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Bir puanı hanesine yazdıran Beşiktaş'ın attığı gol ise maçın en çok konuşulan pozisyonu oldu.

Babel'in attığı golde 'ofsayt mı değil mi?' tartışması yapılırken, VAR pozisyonun gol olduğunu söyledi.



'GOLÜ ATABİLECEK SON UZVUNU...'

VAR'a rağmen tartışmalar bitmezken pozisyonu eski hakem ve usta yorumcu Ahmet Çakar yorumladı.

Çakar pozisyonun gol olduğunu söylerken 'Beşiktaş'ın golü aslan gibi gol. Burada Bursasporlu oyuncunun ayağını görüyoruz ama Babel'in omuzu önde mi diyoruz. VAR 3 boyutlu çiziyor. Topa vurulduğu an Bursasporlu'nun son uzvunu çiziyor. Yine topa vurulduğu an golü atabilecek olan Babel golü atabilecek olan son uzvunu yani omuzunu çiziyor. Kim içerde kim dışarda? Bana göre tertemiz aslanlar gibi gol.' diye konuştu.

STÜDYO BÖLÜNDÜ

Stüdyoda Ertem Şener ve Abdülkerim Durmaz pozisyonun ofsayt olabilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu savundular.

Abdülkerim DurmazErtem ŞenerBeyaz FutbolAhmet ÇakarBeşiktaş


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