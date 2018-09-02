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Sinan Engin'den Belhanda'ya ağır eleştiri

Sinan Engin, kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Belhanda'nın Fatih Terim'i sabote ettiğini söyledi.

Spor / 02 Eylül 2018 Pazar 00:23
Sinan Engin'den Belhanda'ya ağır eleştiri
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Galatasaray, ligin 4. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 yenildi.

Alınan yenilginin ardından Galatasaray'da en ağır eleştiriyi kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Belhanda aldı.

TERİM'E HINCI VAR

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Belhanda'nın kırmızı kart görmesini hainlik olarak nitelerken, futbolcunun Terim'i sabote etmek için kırmızı kart gördüğünü söyledi.

Belhanda'nın Terim'e hıncı bulunduğunu belirten Engin 'Galatasaray'da canlı cenaze var. Takım arkadaşlarına hainlik yapan, Galatasaray camiasına da hainlik yapan ve bu hainliği transfer bitmişken yapan bir Belhanda var. Belhanda Galatasaray'ı sabote etmemiştir, Fatih Terim'i sabote etmiştir. Belhanda'nın hıncı Terim'e. Bence Belhanda Fatih Terim'i sevmiyor.' dedi. 

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