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Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda, Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor / 02 Eylül 2018 Pazar 21:41
Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı
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Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 51. dakikada Babel atarken ev sahibi Bursaspor'un golünü 86. dakikada Sakho kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7 yapmasına rağmen zirve yarışında yara alırken Bursaspor da puanını 3'e yükseltti.

ADEM LJAJİC KULÜBEDE

Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic teknik Direktör Şenol Güneş tarafından ilk 11'e alınmadı. Güneş adem ile konuşarak takımın sistemi konusunda Bilgi verdi.

NEGREDO MUTLU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Bursaspor karşısında Larin'i keserek form grafiğini yükselten Negredo'ya ilk 11'de şans verdi. Negredo ilk 11'e alınması takım arkadaşları alkışla destek verdi.



KARIUS KALEDE

Beşiktaş'ta ise yeni transfer Loris Karius kaleyi devraldı. Tolga Zengin'in yokluğunda Beşiktaş'ın ikinci kalecisi ise Utku Yuvakuran oldu. Yeni transferlerden biri olan Adem Ljajic ise teknik direktör Şenol Güneş'in kararı doğrultusunda yedek soyundu.

BURSASPOR: Okan, Latovlevici, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Saivet, Aytaç, Burak, Lima, Furkan, Stancu
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Quaresma, Medel, Tolgay, Babel, Oğuzhan, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BabelBursasporBeşiktaşGökhan GönülQuaresma


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