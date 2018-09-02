Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 51. dakikada Babel atarken ev sahibi Bursaspor'un golünü 86. dakikada Sakho kaydetti.



Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7 yapmasına rağmen zirve yarışında yara alırken Bursaspor da puanını 3'e yükseltti.



ADEM LJAJİC KULÜBEDE



Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic teknik Direktör Şenol Güneş tarafından ilk 11'e alınmadı. Güneş adem ile konuşarak takımın sistemi konusunda Bilgi verdi.



NEGREDO MUTLU



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Bursaspor karşısında Larin'i keserek form grafiğini yükselten Negredo'ya ilk 11'de şans verdi. Negredo ilk 11'e alınması takım arkadaşları alkışla destek verdi.







KARIUS KALEDE



Beşiktaş'ta ise yeni transfer Loris Karius kaleyi devraldı. Tolga Zengin'in yokluğunda Beşiktaş'ın ikinci kalecisi ise Utku Yuvakuran oldu. Yeni transferlerden biri olan Adem Ljajic ise teknik direktör Şenol Güneş'in kararı doğrultusunda yedek soyundu.



BURSASPOR: Okan, Latovlevici, Ertuğrul, Chedjou, Barış, Saivet, Aytaç, Burak, Lima, Furkan, Stancu

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba



BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Quaresma, Medel, Tolgay, Babel, Oğuzhan, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş