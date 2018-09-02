Beyaz Gazete Ana Sayfa

Barcelona'dan 8 gollü galibiyet

La Liga’nın 3. haftasında Barcelona, Huesca’ya gol yağdırdı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Messi’li yıldızlar topluluğu, mücadeleden 8-2 galip ayrıldı.

Spor / 02 Eylül 2018 Pazar 21:54
Barcelona'dan 8 gollü galibiyet

Estadio Camp Nou’da Barcelona, ligin yeni ekiplerinden Huesca’yı konuk etti. 3. dakikada konuk takım Hernandez ile 1-0 öne geçti. 16. dakikada Barcelona Messi ile eşitliği yakaladı. 24. dakikada Pulido’nun kendi kalesini havalandırmasıyla Barça 2-1 öne geçti. 39. dakikada Luis Suarez ile Barcelona farkı 2’ye çıkardı. İlk yarının sonlarına doğru Huesca, Gallar ile farkı yeniden 1’e indirdi. İkinci yarıda Katalan ekibi adeta coştu.



48. dakikada Dembele, 52. dakikada Rakitic, 61. dakikada Mesis, 81. dakikada Jordi Alba ve 90. dakikada Luis Suraez’in golleriyle Barcelona sahadan tarihi bir skorla (8-1) galip ayrıldı.

Öte yandan Heusca’da forma giyen Serdar Gürler, 58. dakikada forma şansı buldu.


BarcelonaLuis SuarezFormaJordi Alba


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar