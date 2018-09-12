Trabzonspor'da deplasman haftası

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında bu sezon ilk dış saha galibiyetini almayı planlıyor. Deplasmanda Medipol Başakşehir’i (2-0) yenen Karadeniz ekibi, Ankaragücü ile (2-2) berabere kalmıştı. Evinde ise Sivasspor (3-1) ve Galatasaray’ı (4-0) iyi oyun sergileyerek mağlup eden Trabzonspor, aynı başarıyı dış sahaya da taşıyarak, bu sezon ilk kez deplasmanda 3 puanla tanışmayı hedefliyor.



Karaman, motive ediyor



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor karşısında bordo-mavili takımın başında ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. İç sahadaki oyun anlayışını dış sahaya taşımaları gerektiğini oyuncularına aktaran genç teknik adam, rakibi ilk dakikadan itibaren baskı altına alarak kendi oyun anlayışlarını kabul ettirmeleri gerektiğini vurguluyor. Rakibin maçlarını izleyerek notlar alan Karaman, Aytemiz Alanyaspor’un analizlerini takımıyla paylaşarak etkili ve etkisiz olduğu bölgeler konusunda oyuncularını bilgilendiriyor.



Milli takım kamplarında bulunan oyuncularla birlikte tedavileri devam eden oyuncuların sorunsuz olarak takıma katılmalarını bekleyen Karaman, her müsabakaya kazanmak için çıktıklarını belirterek, bunu yaparken de doğruları yapmaları gerektiğini aktardı. Sahaya çıkan her oyuncunun bütün sorunlarını dışarıda bırakıp, işine odaklanması gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, rakibe duyulan saygının kendi öz güvenlerini asla törpülememesi gerektiğini aktardı.