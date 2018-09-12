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Performansı ile göz dolduruyor

Galatasaray’ın yeni transferi Emre Akbaba, gerek sarı-kırmızılı kulüpte gerekse A Milli Futbol Takımı’nda sergilediği performansla göz dolduruyor. Akbaba, bu sezon oynadığı toplam 5 resmi müsabakada rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Spor / 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:48
Performansı ile göz dolduruyor

Galatasaray’ın bu yaz transfer döneminde 4 milyon Euro bedelle Aytemiz Alanyspor’dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Emre Akbaba, gerek kulüp takımında gerekse Milli Takım’da gösterdiği performansla herkesin takdirini kazandı.

Sarı-kırmızılı forma ile ilk olarak ikinci haftada Türk Telekom Stadyumu’nda Göztepe’ye karşı yeşil sahaya ayak basan Emre Akbaba, ikinci yarıda oyuna girer girmez yakaladığı pozisyonlarla kendini gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu, ilkleri ise üçüncü haftadaki Alanyaspor müsabakasında yaşadı. İlk kez bu maça ilk 11’de başlayan Akbaba, ilk golünü de eski takımına karşı kaydetti.

İsveç maçında galibiyeti getiren golleri attı

Bu performansları ile A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’ndeki Rusya ve İsveç karşılaşmalarının kadrosuna çağrılan Emre Akbaba, Rusya maçında forma giymedi ama İsveç maçındaki performansı ile Türkiye’ye galibiyet sevinci yaşattı. 62. dakikada Mehmet Topal’ın yerine oyuna giren başarılı futbolcu, 88. dakikada eşitliği, 90+2. dakikada da galibiyeti getiren golü kaydetti.

5 maç 4 gol

Bu sezon Alanyaspor ile 1, Galatasaray ile 3, Milli Takım’da da 1 müsabakaya çıkan Emre Akbaba, toplamda 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 34 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu; 14 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Performansı taraftarı hayran bıraktı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, transfer döneminde Emre’yi takımda çok görmek istediği için sosyal medyada kampanyalar yaparak, mesajlar yağdırmıştı. Kendisinin Galatasaray’ı tuttuğunu söylemesinin ardından saha dışında çok sevilen 26 yaşındaki futbolcu, saha içinde gösterdiği performansla da kısa sürede Galatasaraylı taraftarların beğenisi kazandı. Emre Akbaba, milli maçtan sonra tebrik yağmuruna tutuldu.

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