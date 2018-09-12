Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta heyecanı bu hafta oynanacak yaşanacak. Süper Lig’de yer alan takımların lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığından Galatasaray taraftarları aldığı 27 bin 504 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Onları 27 bin 87 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig’in başlamasından bu yana 20 bin 672 Passolig satışı gerçekleştirdi.



Süper Lig’in yeni ekipleri B.B. Erzurumspor taraftarları lig başından bu yana 12 bin 416 elektronik bilet alarak takımlarına destek olurken, MKE Ankaragücü’nde ise bu sayı 6 bin 20 olarak görüldü.



Çaykur Rizespor’un ise lig başından bu yana sattığı Passolig sayısı ise 3 bin 94’te kaldı.



TOPLAM SAYIDA DA LİDER GALATASARAY



Spor Toto Süper Lig’in 208-2019 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray 781 bin 392 bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 744 bin 476, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 669 bin 558 elektronik bilet satışı yaptı.



LİG LİDERİ LİSTEDE SONUNCU



Süper Lig’de en az Passolig satışını ise ligde lider durumda bulunan Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar sattığı 14 bin 207 bilet ile Süper Lig’de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil ediği ve toplam 36 takımın sıralamasında ise kendisine 29. sırada yer buldu.



Spor Toto Süper Lig’de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:



Galatasaray: 781 bin 392



Fenerbahçe: 744 bin 476



Beşiktaş: 669 bin 558



Trabzonspor: 229 bin 367



Atiker Konyaspor: 133 bin 814



Bursaspor: 133 bin 632



Antalyaspor: 99 bin 848



Kayserispor: 64 nim 132



Evkur Yeni Malatyaspor: 59 bin 884



Göztepe: 59 bin 617



Medipol Başakşehir: 51 bin 563



Demir Grup Sivasspor: 51 bin 165



BB Erzuzurmspor: 41 bin 826



Çaykur Rizespor: 35 bin 649



Aytemiz Alanyaspor: 34 bin 470



Akhisarspor: 33 bin 931



MKE Ankaragücü: 31 bin 533



Kasımpaşa: 14 bin 207



LİG BAŞLADIKTAN SONRAKİ RAKAMLAR



Spor Toto Süper Lig’in başlamasının ardından kulüplerin sattığı Passolig sayısı şu şekilde



Galatasaray: 27 bin 504



Fenerbahçe: 27 bin 87



Beşiktaş: 20 bin 672



Trabzonspor: 15 bin 577



BB Erzurumspor: 12 bin 416



MKE Ankaragücü: 6 bin 20



Bursaspor: 5 bin 108



Konyaspor: 4 bin 433



Kayserispor: 3 bin 804



Evkur Yeni Malatyaspor: 3 bin 649



Çaykur Rizespor: 3 bin 94



Göztepe: 2 bin 524



Antalyaspor: 2 bin 170



Demir Grup Sivasspor: bin 766



Akhisarspor: bin 513



Kasımpaşa: 959



Aytemiz Alanyaspor 775



Medipol Başakşehir: 645



