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Fikret Orman: Şenol Güneş'le aramızda sorun yok

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Şenol Güneş ile aralarında gerginlik olduğu yönünde çıkan haberlerden sıkıldıklarını söyledi.

Spor / 12 Eylül 2018 Çarşamba 19:48
Fikret Orman: Şenol Güneş'le aramızda sorun yok

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurula tek başkan adayı olarak girecek Fikret Orman, kulüp kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni yönetimle yapacaklarını açıklayan Orman, teknik direktör Şenol Güneş hakkında da konuştu.

ARAMIZDA BİR SORUN YOK, SIKILDIK ARTIK

Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Şenol hoca ile dördüncü senemizdeyiz. Biz çok istikrarlı geldik. Hiçbir zaman kontrat dönemlerinde fesihler yapmadık Şenol Güneş ile ilgili açıklamaktan sıkıldım, hoca da sıkıldı. Aramızda bir sorun yok, biz bir iş yapıyoruz. Hocanın da sorumlukları var, bizim de sorumluluklarımız var. Hocanın karıştıkları belli, bizimkiler de belli, çizgilerimiz var"

NUR ÇEBİ KENDİSİ OLMAK İSTEMEDİ

"Yönetim listemizle ilgili dedikodular oldu. Hepsine açıklık getirmem lazım. Ahmet Nur Çebi yeni yönetimde yok. Kendisi böyle bir şey istedi. Ahmet Nur Çebi, benim ağabeyimdir. 6,5 sürede hem camiaya hem de bana büyük yardımları oldu. Her taşında altında benim olduğu kadar onun da elim de vardı. İlk olarak onunla görüştüm. İlk olarak yine onu düşündüm ama 6,5 sene uzun bir zaman, işlerinden uzak kaldı. Bu kadar yıl ikinci başkan olmak zor bir şey, açıklama yapıyorsunuz, bir taraflara çekiyorlar. Yoruluyorsunuz, üzülüyorsunuz, Ahmet ağabeyin kendi talebi üzerine yeni yönetimde olmayacak. Yönetimde olmasa bile her zaman kulübün yanında olacağını belirtti."

"ÖMRÜNDE BEŞİKTAŞ İÇİN ÇİVİ ÇAKMAMIŞ İNSANLAR"

"Beşiktaş hakkında konuşacak, eleştirecek olan insanların önce aynanın karşısına geçip 'Ben Beşiktaş için ne yaptım?' diye kendisine sorması gerekiyor. Ama bunu yapmayan herkes konuşuyor. Ömründe Beşiktaş için bir çivi çakmamış insanlar, tüzük maddelerindeki değişiklikler yapacağımızı duyurduktan sonra, 'Beşiktaş'ı Katarlılara satacaklar, başkan kendisine maaş bağlayacak...' gibi senaryolar yaratmaya başladı."

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