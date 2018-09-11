'Türk judoculardan çekiniyorlar'

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcu Muhammet Mustafa Koç, uluslararası şampiyonalarda yabancı sporcuların Türk judoculardan çekindiğini söyledi.



Geçen yıl Ümitler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan, bu yıl gençler kategorisinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda mindere çıkacak Muhammet Mustafa, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Muhammet Mustafa Koç, Türkiye'nin yurt dışında judoda adından sıkça söz ettirmeye başladığını belirterek, "İlk olarak Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Şampiyona öncesi yoğun bir antrenman temposunda çalışmalara devam ediyorum. Son 6 ayda sürekli yurt dışında kamplara katıldım. En son Belarus'ta ortak çalışma kampı gerçekleştirdik. Yaklaşık 30 ülkenin yer aldığı bir kamp ortamı vardı." dedi.



Milli takım antrenörünün görüşü doğrultusunda hazırlık yaptıklarını aktaran Muhammet Mustafa, bu yıl Japonya, Güney Kore ve Azerbaycan'da kamplara girdiğini dile getirdi.



- "Türkiye judoda göz dolduran bir takım"



Muhammet Mustafa Koç, son yıllarda Türkiye'nin judoda güzel dereceler elde ettiğinin altını çizdi.



Beraber antrenman yaptıkları Japon sporcularla güzel arkadaşlıklar kurduklarını anlatan Muhammet Mustafa, şöyle devam etti:



"Japonlar yani judonun kurucuları, judo konusunda çoğu ülkeye sempati duymazlar ama Türk Milli Takımı'ndan övgüyle söz ediyorlar. Türk Milli Takımı'nın yeni bir jenerasyona sahip ve güçlü olduğunu söylüyorlar. Türkiye judoda göz dolduran bir takım. Gelecek yıllarda takımımız daha da iyi olacak çünkü her şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanarak gidiyoruz."



- "Kürsüde bulunmak istiyorum"



Yoğun bir antrenman ve kamp programı geçirdiğini dile getiren Muhammet Mustafa Koç, bunun karşılığında da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda derece elde edeceğine inandığını vurguladı.



Muhammet Mustafa, judoda dünyada söz sahibi konumuna geldiklerini anlatarak, "Uluslararası şampiyonalarda Türk judocular rakipleri için tedirginlik abidesi. Sürekli antrenman yapıyoruz. Türk judoculardan çekiniyorlar. Sürekli kendimizi geliştirdiğimiz ve çalıştığımız için rakiplerimize tedirginlik duygusunu verdik." değerlendirmesinde bulundu.



Olimpiyat puanı için şampiyonalardan en iyi derecelerle ayrılmak istediğini belirten milli judocu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hedefim Avrupa'da şampiyon olmak. Önemli olan o kürsüde bulunmak. Kürsüde bulunmak ilerisi için büyük bir adım olacak. Elde ettiğim dereceler sonucunda büyükler kategorisine katılabileceğim ve bu da bana olimpiyat puanı kazandıracak. Onun için o kürsüde bulunmak istiyorum. O kürsüde olmak sporcuların tatmak istediği ender duygulardan bir tanesi. Orada madalya alınca diğer sporcular için idol olmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra size farklı gözle bakılmaya başlanıyor. Bu da size ayrı bir avantaj sağlıyor."



Antrenör Nelda Şilli de Muhammet Mustafa Koç'un sürekli kendini geliştiren bir sporcu olduğunu kaydetti.



Şilli, mart ayından itibaren Mustafa'nın kamplarda olduğunu aktararak, şu görüşleri paylaştı:



"Katıldığı kamplar onun için çok verimli oldu. Önümüzdeki günlerde Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılacak. 17 Ekim'de de Bahamalar'da Dünya Gençler Şampiyonası var orada da yer alacak. Kendisinden madalya bekliyoruz."



