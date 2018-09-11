Trabzonspor'dan Burak Yılmaz için flaş karar!

TRT Spor'un haberine göre alacakları sebebiyle kulübü TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz'ın kaptanlığı, yönetim kurulu kararıyla elinden alındı.



Trabzonspor A takımında 1. kaptan Onur Kıvrak, 2. kaptan Burak Yılmaz'dı. Son yaşanan gelişmeler sonrası yönetim kurulu, Burak'ın kaptanlığını aldı.



Haftalık olağan toplantısını yapan yönetimde karar oy birliğiyle alınırken yarın konu ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacağı öğrenildi.