Sinan Engin'den futbolda Milli Duruş çağrısı

Beyaz Tv’de ekrana gelen Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin Türk futbolunun gelişmesi için kulüplere çözüm önerileri sundu.



Yabancı sayısının sınırlandırılması gerektiğini söyleyen ve ‘Yerliyi şart koşalım’ diyen Engin sözlerini şu şekilde sürdürdü;



TÜRK LİRASIYLA ANLAŞIN



Bütün kulüpler bu dövizle batma durumunda. Dönün Türk parasına. Bütün yerli, futbolculara yerli para üzerinden ödeme yapın. Türkiye kulüpleri batıyor. Yakında bu paraları ödemeyeceksiniz. Dönün Türk parasına, yerli lig olsun. Almayın bakın bundan kötü olmaz daha iyi olur. Milli paramız olan Türk parasıyla anlaşın futbolcularla.



