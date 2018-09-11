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Portekiz İtalya'yı devirdi! Pepe tarihe geçti

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, Andre Silva'nın tek golüyle İtalya'yı 1-0 mağlup etti.

Spor / 11 Eylül 2018 Salı 01:12
Portekiz İtalya'yı devirdi! Pepe tarihe geçti

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile İtalya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin 48. dakikasında sahneye Andre Silva çıktı ve Portekiz'i öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Portekiz, İtalya'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Portekiz ilk maçında 3 puan aldı. İtalya ise 2. maçında 1 puanda kaldı.

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Pepe, Portekiz Milli Takımı ile 100. maçına çıktı ve taraftarlar pankart açtı.



UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

3. Grup: Portekiz-İtalya: 1-0

- B Ligi

2. Grup: İsveç-Türkiye: 2-3

- C Ligi

1. Grup: İskoçya-Arnavutluk: 2-0

4. Grup: Sırbistan-Romanya: 2-2

Karadağ-Litvanya: 2-0

- D Ligi

1. Grup: Andorra-Kazakistan: 1-1

3. Grup: Malta-Azerbaycan: 1-1

Kosova-Faroe Adaları: 2-0

Portekizİtalya


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