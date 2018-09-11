Portekiz İtalya'yı devirdi! Pepe tarihe geçti

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, Andre Silva'nın tek golüyle İtalya'yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile İtalya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Mücadelenin 48. dakikasında sahneye Andre Silva çıktı ve Portekiz'i öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Portekiz, İtalya'yı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Portekiz ilk maçında 3 puan aldı. İtalya ise 2. maçında 1 puanda kaldı.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Pepe, Portekiz Milli Takımı ile 100. maçına çıktı ve taraftarlar pankart açtı.
UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
3. Grup: Portekiz-İtalya: 1-0
- B Ligi
2. Grup: İsveç-Türkiye: 2-3
- C Ligi
1. Grup: İskoçya-Arnavutluk: 2-0
4. Grup: Sırbistan-Romanya: 2-2
Karadağ-Litvanya: 2-0
- D Ligi
1. Grup: Andorra-Kazakistan: 1-1
3. Grup: Malta-Azerbaycan: 1-1
Kosova-Faroe Adaları: 2-0