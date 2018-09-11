Portekiz İtalya'yı devirdi! Pepe tarihe geçti

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz ile İtalya karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.



Mücadelenin 48. dakikasında sahneye Andre Silva çıktı ve Portekiz'i öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Portekiz, İtalya'yı 1-0 mağlup etti.



Bu sonuçla birlikte Portekiz ilk maçında 3 puan aldı. İtalya ise 2. maçında 1 puanda kaldı.



Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Pepe, Portekiz Milli Takımı ile 100. maçına çıktı ve taraftarlar pankart açtı.







UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:



- A Ligi



3. Grup: Portekiz-İtalya: 1-0



- B Ligi



2. Grup: İsveç-Türkiye: 2-3



- C Ligi



1. Grup: İskoçya-Arnavutluk: 2-0



4. Grup: Sırbistan-Romanya: 2-2



Karadağ-Litvanya: 2-0



- D Ligi



1. Grup: Andorra-Kazakistan: 1-1



3. Grup: Malta-Azerbaycan: 1-1



Kosova-Faroe Adaları: 2-0

