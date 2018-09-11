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Fatih Terim'den Emre'ye özel tebrik

Emre Akbaba rüzgarı, Galatasaray'da da esmeye devam ediyor! Sarı-kırmızılılara olaylı bir şekilde transfer olduktan sonra eski kulübü Aytemiz Alanyaspor ağlarını 2 kez sarstıktan sonra A Milli Futbol Takımımızın İsveç karşısında 2-0'dan 3-2 kazandığı maçın da mimarı olan Emre Akbaba'ya bir tebrik de hocasından geldi

Spor / 11 Eylül 2018 Salı 19:53
Fatih Terim'den Emre'ye özel tebrik

Galatasaray'a transfer olduktan sonra taraftarın sevgilisi haline gelen Emre Akbaba, dün sadece Galatasaraylıları değil tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. A Milli Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ikinci maçında İsveç deplasmanında oyuna sonradan giren, 88 ve 90+2'nci dakikalarda attığı golle ay-yıldızlıları 3-2'lik zafere taşıyan Emre Akbaba'ya bir tebrik de kulüp hocası Fatih Terim'den geldi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Milli Takım formasıyla İsveç’i deviren öğrencisi Emre Akbaba’nın performansını çok beğenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öğrencisini maç sonu arayarak özel olarak tebrik etti.

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