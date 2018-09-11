Emre Akbaba çılgınlığı! ‘Zalımın oğlu’

UEFA Uluslar Ligi’nde deplasmanda İsveç’e 88 ve 90+1’de attığı gollerle 3 puanı getiren ve gecenin kahramanı ilan edilen Emre Akbaba sosyal medyada gecenin adamı oldu.



Emre için ilk paylaşım eşi Yasemin Akbaba’dan geldi… Galibiyet golünün fotoğrafını paylaşan Yasemin Akbaba, ‘Ağlatacaksın zalimin oğlu’ notunu düştü.







