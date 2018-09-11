Emre Akbaba çılgınlığı! ‘Zalımın oğlu’

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 2'de Ay-Yıldızlılar İsveç'i Emre Akbaba'nın son dakikalarda attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Yıldız oyuncunun eşinin yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu.
UEFA Uluslar Ligi’nde deplasmanda İsveç’e 88 ve 90+1’de attığı gollerle 3 puanı getiren ve gecenin kahramanı ilan edilen Emre Akbaba sosyal medyada gecenin adamı oldu.
Emre için ilk paylaşım eşi Yasemin Akbaba’dan geldi… Galibiyet golünün fotoğrafını paylaşan Yasemin Akbaba, ‘Ağlatacaksın zalimin oğlu’ notunu düştü.