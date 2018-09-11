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Burak Yılmaz'dan cevap geldi

Alacakları yüzünden Trabzonspor’a ihtar çeken Burak Yılmaz, bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Olayın para ile alakası olmadığını söyleyen golcü futbolcu, bu duruşundan asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

Spor / 11 Eylül 2018 Salı 15:39
Burak Yılmaz'dan cevap geldi

Trabzonspor’da Burak Yılmaz gerginliği devam ediyor. Golcü futbolcu alacakları olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurarak Trabzonspor’a ihtarname çekmişti. Bordo-mavili yönetim, bugün yaptığı açıklamada Burak’ın bu hareketini anlamlandıramadıklarını paylaştı. Deneyimli oyuncu, bu açıklamalardan sonra sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Herkesin sürekli konuştuğunu ve hayretle olanları dinlediğini ifade eden Burak, "Aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsa geçen sene de tavrım bu olurdu. Geçen sene değil federasyona başvurmak tek kelime para konuşmadım. Kulüp içinde neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister saygılar sunarım" dedi.

Sosyal MedyaBurak YılmazTürkiye


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