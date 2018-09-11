Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

Ali Koç kendisine yöneltilen "Size linç kampanyası var? Neden yapılıyor?" sorusuna yanıt verdi.



Koç "Geldiğimizden beri değil ama son dönemde bize karşı linç kampanyası yapıldığına katılıyorum. Bu gelişmeler daha çok son dönemde yapılıyor. Bir insanda uçuk, bağışıklık sistemi zayıfladığında çıkar. Ligin ilk 4 haftasında arzu ettiğimiz sonuçları alamayıp, Benfica maçında elenince bizim en zayıf anımıza rastladı. Bu zayıf anımızda bize saldırmak daha kolay oldu. Bu saldırılar sadece bazı medya kuruluşlarınca gelmiyor. Bir kısmı da ne yazık ki aynı medya grubundan kaynaklanan saldırılar oluyor" dedi.



Ali Koç şunları söyledi:



"Biz herkese eşit mesafede olmak istiyoruz. Hatalarımız çok var. Düzelecek çok yönümüz var. Sizlerin belki arzu ettiği şekilde bir ortam yaratamadık. Ancak her şeyi yeniden yapılandırma peşindeyiz. O zamana kadar ki süreçte sabrınıza teşekkür ediyoruz. Hiçbir grupla vıcık vıcık ilişkilere girmeyeceğiz. Hiçbir medya grubuna, spor müdürüne, hatta patronlara herhangi bir muhabiri işten çıkarma konusunda baskı yapmayacağız. Buna söz veriyorum. Bizim medya yaklaşımımız biraz farklı. Herkesle işi ilişkiler olmak istiyoruz. İyi haberler çıkarmak için sempatiklikler yapmayacağız. Testiyi kıranla taşıyanı ayırt etmek istiyoruz. Bizim size ihtiyacımız, sizin de bize ihtiyacınız var. Kesinlikle testiyi kıranlara tesislere kırma yasağı veya takip etme yasağı koymayacağız. Ama ekstra konularda testiyi taşıyanlara daha fazla öncelik vereceğiz. Daha fazla yardımcı olmaya çalışacağız. Buraya tek gelmek isteyip de gelemeyen o medya grubunun temsilcisi olmuştur. Sizler bizler için, bizler de sizin için varız. Zaman zaman birbirimize kızacağız. Bizi hedef alacaksınız, külliyen yalan haber yazacaksınız (Cocu, PSV'den kazandığının 5 katı kazanıyor) haberini okuyor. Benim seçim kampanyam boyunca da, bir sütun dahi haberimin yapılmadığı yerler vardı. Bünye zayıfladığı zaman nasıl uçuklar çıkıyorsa saldırılar da böyle oluyor."



"Üzülerek görüyorum ki, bazı eski yöneticilerimiz 'Biz olsaydık Benfica'da tur atlardık, Fernandao'yu satmazdık' gibi söylemler içerisindeler. 'İnsaf' diyorum. Daha 3 ay geçmedi. Bir sonraki döneme kadar bekleyip Fenerbahçe'nin başarısı için dua etmeniz gerekirken, bizlerin başarısızlığını istemek ne kadar Fenerbahçe ruhuyla uyumlu. Eski sistemle ilişki içerisindeki menfaat grupları, eski yöneticilerle ilişkileri olan bazı medya mensuplarının körüklediği bir ortam var. Bu riskleri bekliyorduk. Bazıları üzücü olmakla beraber göğüsleyebileceğimiz konulardır. Bu yolun sonu çok güzel olacak. Fenerbahçe bilhassa futbol şubesi her anlamda kendi kendine yeten, banka borçlarına mahkum olmayan bir şube olacak. Başaramazsak da kongre seçimde başkasını seçer. 3-4 mağlubiyetten dolayı hele 2 dönem bana lazım derken, bu yoldan kolay kolay vazgeçecek değilim."