Muhteşem geri dönüş! İsveç'i Emre Akbaba yıktı

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup 2. maçında İsveç ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda A Milli Takımımız, İsveç'i deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı.



EMRE AKBABA MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ



Beraberlik için yüklenen milli takımımız aradığı golü 88. dakikada buldu. Ceza sahasınada Emre Akbaba, savunmanın arkasına atılan kısa pasa hareketlendi ve altıpasa yakın mesafede kaleci Olsen ile karşı kaşrıya kaldı. Emre Akbaba, Olsen ile karşı karşıya bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Bu golle A Milli Takımımız İsveç karşısında skoru 2-2'ye getirdi.







Milli takımımızda Emre Akbabab 90+2. dakikada da sahneye çıktı. Sol kanattan ceza sahasına açılan ortaya Emre Akbaba yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Milli takımımız bu golle skoru 3-2'ye getirdi.



PUANIMIZI 3'E ÇIKARDIK



Bu sonucun ardından A Milli Takımımız Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta puanını 3 yaparken İsveç puansız kaldı.



Grupta A Milli Takımımız 3. maçını 14 Ekim'de deplasmanda Rusya ile yapacak. İsveç ise 11 Ekim'de Rusya ile karşılaşacak.







İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



14. dakikada Oğuzhan Özyakup'un yaklaşık 30 metre mesafeden sert şutunda top kaleci Olsen'in üzerine gitti.



29. dakikada İsveç'te Berg, kaleci Sinan Bolat'la karşı karşıya kaldı. Berg'in vuruşunda, Sinan yere yatarak topu kurtardı.



34. dakikada İsveç öne geçti. Sebastian Larsson'un ceza sahasına gönderdiği topla sol tarafta buluşan Augustinsson'un kafayla altıpasın önüne çıkarttığı topa Thelin'in kafa vuruşunda, kaleci Sinan Bolat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten döndü. Direkten dönen topu takip eden Thelin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



43. dakikada Albin Ekdal'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Berg, kaleci Sinan Bolat'la karşı karşıya kaldı. Berg'in vuruşunda, top üstten auta gitti.



45+3. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta top direğin dibinden auta çıktı.



İKİNCİ YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



49'uncu dakikada İsveç farkı 2'ye çıkarttı. Zeki'den kaptığı top sonrası hareketlenen Claesson'un uzak mesafeden yaptığı vuruş ağlara gitti:2-0.



51'inci dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun yerden sert şutu ağlara gitti:2-1.



53'üncü dakikada Mehmet'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk'in vuruşunda İsveç savunmasına çarpan top kornere gitti.



70'inci dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Ömer Bayram'ın içeri ortasında Cenk Tosun'un kafası kaleci Olsen'den döndü.



72'inci dakikada Claesson'un kullandığı köşe vuruşunda Lustig'in kafa vuruşu Sinan'da kaldı.



76'ıncı dakikada Thelin ile yaptığı duvar pası sonrası topla buluşan Berg'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş az farkla auta gitti.



88'inci dakikada ceza sahası dışında duvar pasını Emre'den alan Cenk tosun içeri doğru tekrar pasını Emre bıraktı. Emre topu alır almaz şutu ve top ağlarda: 2-2



90+1'inci dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Serdar Gürler ortaladı. Ceza sahası içerisinde Emre Akbaba'nın kafa vuruşu ağlara gitti:2-3.



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