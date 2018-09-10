İsveç-Türkiye (CANLI)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.



İsveç'te önceki gün yüksek ateş nedeniyle antrenmana katılmayan savunma oyuncusu Granqvist, Türkiye maçında forma giyemeyecek.



Trabzon’da oynanan grubun ilk maçında Rusya'ya 2-1 yenilen Milli Takım, ilk galibiyetini İsveç karşısında arayacak. Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Serdar Aziz forma giyemeyecek.



Saat 21.45’te başlayacak maça Friends Arena ev sahipliği yapacak. TRT 1'den naklen yayımlanacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Mazano yönetecek.



İLK 11'LER



İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Jansson, Augustinsson, Jimmy Durmaz, Larsson, Ekdal, Claesson, Thelin, Berg.



Türkiye: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar, Ömer Bayram, Mehmet Topal, Okay, Oğuzhan, Cengiz, Hakan, Cenk.