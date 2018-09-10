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Bursaspor'da Tunay Torun sevinci

Bursaspor’un sezon başında Medipol Başakşehir’den kiraladığı gurbetçi oyuncu Tunay Torun’un performansı giderek artıyor.

Spor / 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:08
Bursaspor'da Tunay Torun sevinci

Bursaspor’un yaz transfer döneminde Medipol Başakşehir’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tunay Torun, ilk kez 11’de çıktığı Sivasspor ile oynanan Cumhuriyet Kupası maçında performansı ile göz doldurdu. Ligin ilk 4 haftasında sonrada oyuna giren ve hazır bir görüntü vermeyen 28 yaşındaki futbolcu, Sivasspor karşılaşmasında ise gösterdiği etkili performansı bir de golle süsledi. Oynadığı futbolla ilerisi için umut veren Tunay, kadroda iyi bir alternatif olabileceğini de gösterdi.

SivassporTunay TorunCumhuriyet


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