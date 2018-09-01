Volkan Demirel'den Kayserisporlu futbolculara tepki

Kayserispor, ligin 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular galibiyeti taraftarlarıyla doyasıya kutladı.



Uzun süre sevinen futbolcular daha sonra soyunma odasına giderken, Deniz, Bilal ve Cherry, yeniden sahaya gelerek taraftarlarına doğru çimlerin üzerinde kayarak sevinç yaşadı ve tribünlere 3'lü çektirdi.







Bu hareketin ardından Fenerbahçe tribünleri, rakip futbolculara yoğun tepki gösterirken Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, rakip futbolculara tepki gösterdi ve sahadan çıkmasını istedi. Sahada bulunan görevliler, konunun tartışmaya dönmesine engel olurken, Volkan'ın ardından Alper Potuk da sahaya geldi ve rakip oyunculara tepki gösterdi.





