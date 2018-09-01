Trabzonspor'dan Galatasaray'a 4 gol

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 4-0 kazandı.



Bordo-mavili ekibe 3 puanı getiren golleri 3'üncü dakikada Onazi, 25 ve 45 + 3'üncü dakikalarda Nwakaeme ile 90 + 2'nci dakikada Ekuban attı.



Galatasaray'da Belhanda maçın 60'ıncı dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla ligdeki 2. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 7'ye çıkarttı.



Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Galatasaray ise 9 puanda kaldı.

