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Ralli efsanesi Ogier de Türkiye'ye geliyor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Türkiye’ye birbirinden hızlı ve cesur pilotlar gelecek. Son 5 yılın şampiyonu, ralli efsanesi Sebastien Ogier de Marmaris’te tozu dumana katacak. Red Bull sporcusu, Marmaris’teki yarıştan zaferle ayrılarak son üç yarışa daha da iddialı girmek istiyor.

Spor / 01 Eylül 2018 Cumartesi 13:13
Ralli efsanesi Ogier de Türkiye'ye geliyor

Dünya Ralli Şampiyonası, 8 yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönüyor. Dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, Marmaris’in zorlu bir o kadar da doğa harikası parkurlarında en iyi sonucu almak için mücadele edecek. Marmaris’te tozu dumana katacak pilotlardan biri de Sebastien Ogier. Vatandaşı Sebastien Loeb’den bayrağı devralarak son 5 yılda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Fransız pilot, Türkiye Rallisi’nde de zafere en yakın isimlerden biri. Bu sezon Monte Carlo, Meksika ve Korsika’da kazanan 34 yaşındaki pilot, Marmaris’te sezonun dördüncü galibiyetini elde etmek istiyor.

M-Sport takımı adına yarışan Sebastien Ogier, sezonun bitimine dört yarış kala topladığı 149 puanla genel klasmanda ikinci sırada yer alıyor. Pilotların zirvesinde ise bir başka Red Bull sporcusu Thierry Neuville var. Dünya Ralli Şampiyonası’nda Sebastien Ogier’in şampiyonluk serisine son vermek isteyen Belçikalı pilot ise 23 puan farkla ilk sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise Marmaris öncesi son yarış olan Almanya’yı kazanan Estonyalı pilot Ott Tanak yer alıyor.

Red BullRalli ŞampiyonasıMonte CarloTürkiyeMeksika


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