Hazırlık maçında kavga çıktı

Burhaniye Belediyespor 4. hazırlık maçını 8 Eylül Stadı'nda İstanbul Ataşehir Çamoluk Takımı ile yaptı. Sert geçen maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Kavga, araya giren idareciler tarafından yatıştırılırken, oyun kaldığı yerden devam etti. Rakip takımın 1-0 kazandığı maça, yaşanan kavgalar damgasını vurdu. Hazırlık maçını izleyeme gelen berber Hasan Özavcı, 'Burhaniye sezona hızlı bir giriş yaptı. İnşallah gurubunda iyi bir yer edinir. Hazırlık maçları olmasına rağmen gene de takımlar işi ciddiye alıp bazen dozajı kaçırıp birbirlerine saldırıyorlar, küfrediyorlar. İnşallah, bu olaylar ligde de devam etmez. Dostluk kazansın diyorum' dedi.



Avukat Hasan Ender de, 'Bu takımımızın 4. hazırlık maçı. İyi hazırlanıyorlar. İçinde bulunduğumuz Bal Ligi yarı profesyonel lig olduğu için iyi hazırlık lazım. Şu anda oynadığımız takım İstanbul Ataşehir Çamoluk Takımı. Maç sert geçiyor. Biraz sert oynanıyor. Ama, dostluk kazanacak her zaman tabi. Gene de, İstanbul takımını burada ağırlamak, maç yapmak önemli. İnşallah, takımımız bu sene Bal Ligi'nde başarılı olacak. Bir özelliğimiz var. 26 kişilik kadroda 25 tane Burhaniyeli var. Kendi çocuklarımız var. 7 gencimiz var. Bu sene başarı bekliyoruz inşallah' dedi.



