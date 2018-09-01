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Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kayserispor'a 3-2 yenildi.

Spor / 01 Eylül 2018 Cumartesi 19:14
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
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Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başladıktan sonra Malatyaspor ve Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe, dördüncü haftada sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Fenerbahçe, yeni transferleri Andre Ayew ve Islam Slimani'nin gol attığı ve 2 kez öne geçtiği maçta sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Dört hafta sonunda üçüncü yenilgisini alan sarı kanarya 3 puanda kaldı.

PERDEYİ ANDRE AYEW AÇTI

Sarı lacivertliler, 13. dakikada Andre Ayew'in kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada topa altıpasın içinde Atila Turan'ın üzerinden iyi yükselen Ayew, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un yanından filelere gönderdi: 1-0.



UMUT BULUT KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

24. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Deniz Türüç'ün orta sahanın gerisinden gönderdiği pasıyla Fenerbahçe savunmasının arkasında topla buluşan Umut Bulut'un ceza sahasına girmeden yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan az farkla dışarı çıktı.

MENSAH'IN ORTASI GOL OLDU!

Kayserispor, 52. dakikada ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Bernard Mensah'ın orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Harun Tekin'in bakışları arasında top ağlara gitti.



ISLAM SLIMANI SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe, 57'de İslam Slimani'nin golüyle maçta bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan gelen ortayı düzeltip çok sert bir şut çıkaran Cezayirli yıldız Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atarak takımını yeniden öne geçirdi.

SKRTEL KENDİ AĞLARINI GÖRDÜ

Maçta ikinci kez yenik duruma düşen Kayserispor, Fenerbahçe karşısında pes etmedi. Sarı-kırmızılılar 61'de Skrtel'in ters kafa vuruşunda kendi ağlarına attığı golle skora yeniden denge getirdi.

CHERY, HARUN TEKİN'İN HATASINI AFFETMEDİ

Fenerbahçe karşısında kanatları etkili kullanan Kayserispor, maçın 69. dakikasında ilk kez öne geçti. Harun Tekin'in pozisyon hatası yaptığını gören Tjaronn Chery, topu kaleci yakın direğin hemen yanından ağlara gönderdi.



VAR DEVREDE KAYSERİSPOR 10 KİŞİ

82. dakikada Kayserispor'da Şamil Cinaz, Elif Elmas'a yaptığı hareket sonrasında VAR'ın devreye girmesiyle kırmızı kart gördü.

İki oyuncunun top kapma mücadelesinde Şamil Cinaz'ın sert faulü sonrasında Elif Elmas yerde kaldı.

Ümit Öztürk önce hakem atışı dedi ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyon tekrar incelendi.

Video'dan pozisyona bakan hakem Öztürk, Şamil'in Elif'in bileğine bastığını tespit ederek kırmızı kartını çıkardı.

COCU 3 FORVETE DÖNDÜ

Kalan dakikalarda Phillip Cocu Frey ve Soldado'yu sahaya sürüp üçlü forvete döndü. Son bölümde büyük baskı kuran Fenerbahçe'de ataklar sonuçsuz kaldı ve Kayserispor Kadıköy'den 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



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