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Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin Yassine Benzia'yı kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtiliyor.

Spor / 31 Ağustos 2018 Cuma 20:26
Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!
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Fenerbahçe, transferde son gün hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler Fransa'nın Lille takımının 10 numarası Yassine Benzia ile anlaştı.

Lyon altyapısından yetişen Benzia, 2015- 2016 sezonu öncesinde 1 milyon euro bonservisle Lille'e transfer oldu. Lyon'da 54 maçta 6 gol, Lille'de ise 93 maçta 11 gol atan Cezayirli yıldızın piyasa değeri 5 milyon euro.

Fenerbahçe'nin Yassine Benzia'yı kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtiliyor.

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