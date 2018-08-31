Yassine Benzia Fenerbahçe için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe, transferde son gün hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler Fransa'nın Lille takımının 10 numarası Yassine Benzia ile anlaştı.



Lyon altyapısından yetişen Benzia, 2015- 2016 sezonu öncesinde 1 milyon euro bonservisle Lille'e transfer oldu. Lyon'da 54 maçta 6 gol, Lille'de ise 93 maçta 11 gol atan Cezayirli yıldızın piyasa değeri 5 milyon euro.



Fenerbahçe'nin Yassine Benzia'yı kiralık olarak kadrosuna kattığı belirtiliyor.



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