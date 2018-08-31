Vagner Love transferi yattı

Galatasaray, Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro bonservis talebi nedeniyle nedeniyle Vagner Love'dan vazgeçti.



Galatasaray ile Beşiktaş arasında Vagner Love transferi için yapılan görüşmeler çıkmaza girdi. Brezilyalı futbolcuda herhangi bir pürüz olmamasına rağmen siyah beyazlıların 1.5 milyon euro bonservis talep etmesinden dolayı görüşmeler tıkandı.



Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı maçın da kadrosuna alınmayan Vagner Love'un Bursaspor'a transferi de Brezilyalı futbolcunun alacaklarını istemesi üzerine gerçekleşmemişti. (FutbolArena)