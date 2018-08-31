Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'de

Transfer sezonunun son gününde yılın en büyük sürprizi gerçekleşti. Çarşamba günü Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile anlaştı.



Sarı-lacivertli takım, sakatlık problemleri yaşayan oyuncunun sözleşmesine bununla ilgili özel bir madde koydu. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.



Tolga Ciğerci, 3 sezon önce Hertha Berlin'den 3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer edilmişti. Galatasaray ile 49 maça çıkan Tolga Ciğerci, 6 gol attı.



Bundesliga'da Wolfsburg, Mönchengladbach ve Hertha Berlin formaları giyen 26 yaşındaki oyuncu, Mönchengladbach'da oynadığı dönem Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye rakip olmuş ve sarı-lacivertlilere bir gol atmıştı.