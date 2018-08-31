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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oluyor. Beşiktaş kura çekimine 1. torbadan katılıyor... Fenerbahçe 2. torbada yer alıyor. Akhisarspor ise kurada 4. torbada!

Spor / 31 Ağustos 2018 Cuma 14:11
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu.

Fenerbahçe D Grubunda, Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile Beşiktaş, I Grubunda Genk, Malmö ve Sarpsborg ile Akhisarspor ise J Grubunda Sevilla, Krasnodar ve Standard Liege ile eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

A GRUBU: Bayern Leverkusen, Ludogorets, Zurich, AEK Larnaca
B GRUBU: Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg
C GRUBU: Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag
D GRUBU: Anderlecht, Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava
E GRUBU: Arsenal, Sporting Lizbon, Karabağ, Vorskla Poltava
F GRUBU: Olympiakos, Milan, Real Betis, F91 Dudelange
G GRUBU: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers
H GRUBU: Lazio, Marsilya, Frankfurt, Apollon Limasol,
I GRUBU: Beşiktaş, Genk, Malmö, Sarpsborg 08
J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, Akhisarspor
K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec
L GRUBU: Chelsea, PAOK, BATE, Vidi

MAÇLAR NE ZAMAN?

Avrupa Ligi'nde grup maçları 20 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta sona erecek. Son olarak Atletico Madrid'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Atletico MadridTürkiye KupasıGlasgow RangersSporting LizbonBayer Leverkusen


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