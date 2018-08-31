Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray transfer açıkladı! Milli yıldız...

Galatasaray, Akhisarspor'dan sol bek Ömer Bayram'ı 400 bin euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Ömer Bayram 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Spor / 31 Ağustos 2018 Cuma 21:29
Galatasaray transfer açıkladı! Milli yıldız...

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Ömer Bayram ve kulübü Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 400.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2018-2019 sezonu için 500.000 EUR net sabit transfer ücreti,
2019-2020 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti,
2020-2021 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Euro


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar