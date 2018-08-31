Fenerbahçe'nin rakiplerini tanıyalım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Bugün çekilen kuralar sonucu sarı-lacivertliler, D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti.



Anderlecht



Belçika temsilcisi Anderlecht, Jupiler Lig'de geçtiğimiz sezon oynadığı 30 maçta 16 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak ligi 2. sırada tamamladı. Anderlecht, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de B Grubu'nda Bayern Münih, Celtic ve Paris Saint Germain ile mücadele etti. Gruptaki tek galibiyetini Celtic karşısında deplasmanda 1-0 kazanarak elde eden Teknik Direktör Hein Vanhaezebrouck'un takımında geçtiğimiz sezonun en golcü ismi ise 15 golle Lukasz Teodorczyk olmuştu. Başarılı oyuncu, sezon başında Udenise'ye gitti. Yeni sezonda ise Caen'den yeni transfer edilen Ivan Santini 5 maçta attığı 7 golle takımın gol yollarındaki en etkili ismi oldu. Anderlecht, maçlarını 28 bin 063 kapasiteli Constant Vanden Stock Stadyumu'nda oynuyor.



Dinamo Zagreb



Hırvatistan Ekibi Dinamo Zagreb, geçtiğimiz sezon Hırvat Ligi'ni Rijeka'nın 3 puan önünde lider olarak tamamladı. Zagreb, oynadığı 36 maçta 22 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etmeyi başardı. 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 4. Ön Eleme Turu'nda Skenderbeu'ya elenen Zagreb, bu sonuçla gruplara katılma şansını da kaybetti. Dinamo Zagreb'in geçtiğimiz sezon 15 golle en golcü ismi olan Soudani ise Nottingham Forest'e transfer oldu. Hırvat temsilcisinde Mario Gavranovic, şu ana kadar oynadığı 10 maçta 3 gol kaydetti.



Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın başında bulunduğu Dinamo Zagreb, iç saha karşılaşmalarını 35 bin 123 kapasiteli Maksimir Stadyumu'nda oynuyor.



Spartak Trnava



Spartak Trnava da geçtiğimiz sezon Slovakya Fortuna Liga'da şampiyon olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Trnava'da geçtiğimiz sezon en golcü isim 36 maçta 12 gol atan Marvin Egho oldu. Spartak Trnava'yı Çekyalı antrenör Radoslav Latal çalıştırıyor. Trnava, rakiplerini 19 bin 200 kapasiteli Stadion Antona Malatinskeho'da ağırlıyor.