Fenerbahçe Jailson'un bonservis bedelini açıkladı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımından Jailson Marques Siqueira'yı kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmıştır.



Jailson'a hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz.



BONSERVİS BEDELİ DE AÇIKLANDI



Fenerbahçe, Jailson'un transferi için Gremio'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödendiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Jailson Marques Siqueira'nın Kulübümüze transferi için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmış olup Gremio Kulübüne oyuncunun sözleşmesinin feshi için ödenecek tutar 4.000.000 €‘dur.' ifadeleri yer aldı.



Fenerbahçe, Jailson'un transferi için Gremio'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödendiğini açıkladı.



'BİR RÜYA GERÇEKLEŞTİ'



Bir rüyayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek söze başlayan yeni transfer Jailson Marques Siqueira, 'Çok mutluyum; çünkü bir rüyayı gerçekleştirdim. En kısa sürede bu formayı giymek istiyorum' şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'nin bazı maçlarını izlediğini de dile getiren Jailson, 'Alex de Souza ve Roberto Carlos'tan dolayı Fenerbahçe'nin bazı maçlarını izleme imkanı bulmuştum. Aynı zamanda Cristian da benim arkadaşım.' dedi.



Son olarak taraftara seslenen Brezilyalı yıldız, 'Bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Emin olabilirler ki bu forma için elimden gelenin en iyisini ve en fazlasını yapacağım' diyerek sözlerini noktaladı.



COMOLLİ: ARADIĞIMIZ NİTELİKTE BİR OYUNCU'



Fenerbahçe formasını giyebilecek niteliklere sahip bir futbolcuyu kadroya kattıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Sportif Direktör Damien Comolli, 'Biz daha önceden belirlediğimiz stratejiye uygun olarak hareket ediyoruz. Genç ve yetenekli oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Jailson, ön libero pozisyonunda oynuyor ancak atak kısmında da takıma katkı sağlayabilen bir isim. Teknik bir futbolcu, kuvvetli bir fiziğe sahip ve yaşına göre çok başarılı. Brezilya Série A'da ve Copa Libertadores'de oynadı. Son olarak eski kulübü Gremio'nun çeyrek finale çıktığı maçta da görev almıştı. Aradığımız niteliklere uygun bir futbolcu' dedi.