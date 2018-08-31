Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fatih Terim'den kura yorumu

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 takımları ile eşleşmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından bir video yayınlanarak Teknik Direktör Fatih Terim’in açıklamalarına yer verildi.

Spor / 31 Ağustos 2018 Cuma 17:07
Fatih Terim'den kura yorumu
Video için tıklayın

Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini değerlendirerek, 'Grubumuz Galatasaray'a, camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Şampiyonlar Ligi'nde her takım bizim için çok ciddi. Takımların arasında tabii güç farkları var. Bizim gruba baktığınızda daha dengeli bir dağılım olmuş olduğu görülüyor. Schalke hepimizin bildiği, Porto daha önce karşılaştığımız, Lokomotiv Moskova ise uzun süre karşılaşmadığımız ama Şampiyonlar Ligi'nde grupta karşılaşacağımız bir rakip. Dikkat edilmesi gereken bir üçlü var. Onlar da gruptan çıkmak için bizim düşündüğümüz şeyleri düşünüyor. Allah'ın izniyle her şeyi zorlayıp bu gruptan çıkıp ikinci, üçüncü turlara gideriz inşallah' dedi.

SchalkeMoskovaPorto


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar