Eski Galatasaraylı Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de!.

Fenerbahçe, Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



TOLGA CİĞERCİ ÇUBUKLUYU GİYDİ



Bonservisi elinde olan Tolga Ciğerci, akşam saatlerinde Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Son detayları görüşen Tolga Ciğerci'nin kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.



ÖNCE BEŞİKTAŞ



Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Tolga Ciğerci'nin Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilmişti.



SÖZLEŞMEDE ÖZEL DETAY!



Galatasaray'da sık sık ayak parmağından sakatlanan Tolga için Fenerbahçe sözleşmeye özel madde koydu. Eğer oyuncu bir daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık yaşarsa sarı lacivertliler sözleşmeyi feshedebilecek.



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