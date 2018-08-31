Burak Yılmaz Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Burak, Trabzonspor'da kalacağını duyurdu. Burak Yılmaz, yaptığı açıklamada, 'Beşiktaş kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim, fakat ben Trabzonspor'da kalmayı tercih ediyorum' ifadelerine yer verdi.



23 GOL ATMIŞTI



Burak Yılmaz geçen sezon bir bölümünü sakat geçirdiği sezonda 23 gol atarak Gomis'in ardından krallık yarışında ikinci olmuştu.







Trabzonspor kulübü de bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi;



Beşiktaş'la Burak Yılmaz transferinde anlaşma sağlamıştık. Küçük detaylar kalmıştı. Ancak Beşiktaş, Vagner Love'u gönderemeyince bu transfer gerçekleşmedi.





