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Adem Ljajic İstanbul'a Geldi

Beşiktaş’ın yeni transferi Adem Ljajic İstanbul’a geldi.

Spor / 31 Ağustos 2018 Cuma 13:58
Adem Ljajic İstanbul'a Geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Sırp orta saha oyuncusu Adem Ljajic İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Havalimanı'na 12.45'te iniş yapan 26 yaşındaki futbolcuyu çok sayıda Beşiktaşlı taraftar karşıladı. Adem Ljajic özel bir araçla havalimanından ayrılarak sağlık kontrolünden geçmek üzere özel bir hastaneye doğru yola çıktı.

Adem Ljajic transferi için Torino yetkilileri ile görüşen Beşiktaş yönetimi 13 milyon Euro'luk bonservis bedelini zorunlu satın alma opsiyonu olarak değiştirmiş ve bu rakamı 6.5 milyon Euro'ya düşürmüştü.


AtatürkBeşiktaş


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