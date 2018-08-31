A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.



A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:



Kaleciler: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat



Defans: Gökhan Gönül, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Şener Özbayraklı, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram



Orta saha: Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Serdar Gürler, Abdülkadir Ömür, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu



Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal





