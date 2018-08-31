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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Spor / 31 Ağustos 2018 Cuma 15:05
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül'de deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 28 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

Defans: Gökhan Gönül, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Şener Özbayraklı, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta saha: Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Serdar Gürler, Abdülkadir Ömür, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal


İsveçRusya


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