Tarık Çamdal, G.Saray'ın teklifini kabul etmedi

Fatih Terim'in gelişinden sonra sarı-kırmızılı takımda birçok isimle yollar ayrıldı. Son olarak dün Tolga Ciğerci yaklaşık 2 milyon euroluk alacağını bırakarak sözleşmesinin feshedilmesini kabul etti.



TARIK ÇAMDAL: 'PARAMI ALMADAN GİTMEM'



Bip Spor'un haberine göre, Galatasaray'da yönetim Tarık Çamdal ile sözleşmenin feshi için masaya oturdu.



Sarı-kırmızılılar, Tarık Çamdal'a, '600 bin € verelim, sözleşmeni feshet' önerisinde bulundu. Galatasaray'dan 1 milyon 605 bin euro kazanan Tarık Çamdal ise, 'Bir kuruş inmem, paramı verirseniz giderim' dedi.







Türkiye'de transfer dönemi yarın sona eriyor. Tarık Çamdal şu an için Galatasaray'da kaldı. 1 yıllık sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncu, resmi sitedeki takım kadrosunda da yer almıyor.



Fatih Terim'in geldikten sonra takımdan ayrılan futbolcular: Cavanda, Koray Günter, Carrasso, Hakan Balta, Yasin Öztekin, Latovlevici, Eray İşcan, Endoğan Adili, Carole, Tolga Ciğerci, Gomis, Denayer.