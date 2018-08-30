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Tarık Çamdal, G.Saray'ın teklifini kabul etmedi

Bu sezon birçok oyuncuyu gönderen Galatasaray, Tarık Çamdal'la anlaşamadı. Sarı-kırmızılı ekibin sözleşme feshetme teklifini reddeden futbolcu 1 yıl daha takımda kalacak.

Spor / 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:21
Tarık Çamdal, G.Saray'ın teklifini kabul etmedi

Fatih Terim'in gelişinden sonra sarı-kırmızılı takımda birçok isimle yollar ayrıldı. Son olarak dün Tolga Ciğerci yaklaşık 2 milyon euroluk alacağını bırakarak sözleşmesinin feshedilmesini kabul etti.

TARIK ÇAMDAL: 'PARAMI ALMADAN GİTMEM'

Bip Spor'un haberine göre, Galatasaray'da yönetim Tarık Çamdal ile sözleşmenin feshi için masaya oturdu.

Sarı-kırmızılılar, Tarık Çamdal'a, '600 bin &euro; verelim, sözleşmeni feshet' önerisinde bulundu. Galatasaray'dan 1 milyon 605 bin euro kazanan Tarık Çamdal ise, 'Bir kuruş inmem, paramı verirseniz giderim' dedi.



Türkiye'de transfer dönemi yarın sona eriyor. Tarık Çamdal şu an için Galatasaray'da kaldı. 1 yıllık sözleşmesi kalan 27 yaşındaki oyuncu, resmi sitedeki takım kadrosunda da yer almıyor.

Fatih Terim'in geldikten sonra takımdan ayrılan futbolcular: Cavanda, Koray Günter, Carrasso, Hakan Balta, Yasin Öztekin, Latovlevici, Eray İşcan, Endoğan Adili, Carole, Tolga Ciğerci, Gomis, Denayer.

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