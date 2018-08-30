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Tanju Kayhan Adana Demirspor'da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Göztepe’den Tanju Kayhan’ı renklerine bağladı.

Spor / 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:10
Tanju Kayhan Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, son olarak Göztepe forması giyen defans oyuncusu Tanju Kayhan ile sözleşme imzaladı. Futbola Rapid Wien altyapısında başlayan ve burada profesyonel olan Tanju Kayhan, ardından sırasıyla Wiener Neustadt, Beşiktaş, İçel İdman Yurdu, Eskişehirspor, Elazığspor, Karabükspor, Sturm Graz ve Göztepe formaları giydi. Tanju2015-2016 sezonunu ise Avusturya ekiplerinden Sturm Graz'da geçirdi.

29 yaşındaki oyuncunun kariyerinde 78 Süper Lig, 55 Avusturya Bundesliga ve 16 UEFA Avrupa Ligi maçı tecrübesi bulunuyor.

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