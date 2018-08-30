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Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 oldu.

Spor / 30 Ağustos 2018 Perşembe 19:48
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ın rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, bugün Monaco'da çekildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne 4. torbada yer aldı.Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 oldu.

İLK HAFTA MAÇLARI 18-19 EYLÜL'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek. Son 3 sezon İspanya devi Real Madrid'in kupaya ulaştığı Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2019'da Madrid'deki Atletico Madrid'in sahası Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.




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