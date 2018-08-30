Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesinde siyah-beyazlılara saha olayları nedeniyle 20 bin TL para cezası verildi.



Aynı hafta oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçında ise ev sahibi ekibe, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15 bin TL'lik para cezası kesildi.



PFDK'nın altığı kararlar şu şekilde:



1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 415,416, KUZEY ALT TRİBÜN 108,109 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 26.08.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü sporcusu SAMUEL EMEM EDUOK hakkında, 26.08.2018 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, forma altına slogan içeren kıyafet giymesi suretiyle talimatlara aykırı hareket nedeniyle sevk edilmiş ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 27.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- DENİZLİSPOR Kulübünün, 25.08.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-HATAYSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI ALT A ve KAPALI ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



6- HATAYSPOR Kulübünün, 25.08.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-HATAYSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI 1-3 Ş blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



7- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 25.08.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- GİRESUNSPOR Kulübünün, 25.08.2018 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu ONUR ERGÜN'ün, 25.08.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- ÜMRANİYESPOR Kulübü sporcusu ALPEREN AYVAZ'ın, 24.08.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ÜMRANİYESPOR U21 Ligi müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu HÜSEYİN MERT KURT'un, 25.08.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- OSMANİYESPOR FK sporcusu ABDULSAMET CAN'ın, 25.08.2018 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-PAYASSPOR Özel Müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”