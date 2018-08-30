Fenerbahçe’nin transferi için Bursaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Harun Tekin sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Bursaspor’dan başarılı kaleci Harun Tekin’in transferi için prensip anlaşmasına vardı. Henüz transferle ilgili resmi açıklama yapılmazken 29 yaşındaki kaleci, bugün sabah saatlerinde sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe’nin antrenman formalarının üzerinde olduğu görülen başarılı eldiven, sarı-lacivert atkı ile poz verdi.
Fenerbahçe’nin Harun için Bursaspor’a 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.