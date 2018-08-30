Harun Tekin resmen Fenerbahçe'de

Transfer sezonunun tamamlanmasına 1 gün kala Fenerbahçe'den bir imza daha geldi. Sarı-lacivertliler uzun yıllar Bursaspor'da forma giyen ve milli takıma kadar yükselmeyi başaran Harun Tekin'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.



Deneyimli file bekçisi, sarı-lacivertlilerde memleketi olan İzmir'in plaka kodu olan 35 numaralı formayı giyecek.



Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Milli kalecimiz Harun Tekin'e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.



