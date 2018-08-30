Beyaz Gazete Ana Sayfa

Harun Tekin resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Bursaspor’un kaptanlığını yapan kaleci Harun Tekin ile 3+1 yıllığına sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Spor / 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:06
Harun Tekin resmen Fenerbahçe'de

Transfer sezonunun tamamlanmasına 1 gün kala Fenerbahçe'den bir imza daha geldi. Sarı-lacivertliler uzun yıllar Bursaspor'da forma giyen ve milli takıma kadar yükselmeyi başaran Harun Tekin'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Deneyimli file bekçisi, sarı-lacivertlilerde memleketi olan İzmir'in plaka kodu olan 35 numaralı formayı giyecek.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Milli kalecimiz Harun Tekin'e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Forma


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar