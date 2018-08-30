Galatasaray'da yüzler gülüyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.



LOKUM GİBİ GRUP



Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04'ün olduğu D Grubu'nda yer aldı.



G.SARAY'DA KEYİFLER YERİNDE



Diğerlerine nazaran dişine göre bir gruba düşen Galatasaray'da keyifler oldukça yerinde.



Kura çekiminin ardından objektifler Galatasaray temsilcilerine çevrildi. Sarı-kırmızılıların D Grubu'na düştüğünü gören Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak büyük sevinç yaşadı.





