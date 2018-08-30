Galatasaray'da yüzler gülüyor

Şampiyonlar Ligi'nde en kolay gruba düşen Galatasaray'da kura çekimi sonrası Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak böyle görüntülendi.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.
LOKUM GİBİ GRUP
Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04'ün olduğu D Grubu'nda yer aldı.
G.SARAY'DA KEYİFLER YERİNDE
Diğerlerine nazaran dişine göre bir gruba düşen Galatasaray'da keyifler oldukça yerinde.
Kura çekiminin ardından objektifler Galatasaray temsilcilerine çevrildi. Sarı-kırmızılıların D Grubu'na düştüğünü gören Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak büyük sevinç yaşadı.