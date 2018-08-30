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Galatasaray'da yüzler gülüyor

Şampiyonlar Ligi'nde en kolay gruba düşen Galatasaray'da kura çekimi sonrası Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak böyle görüntülendi.

Spor / 30 Ağustos 2018 Perşembe 20:22
Galatasaray'da yüzler gülüyor

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.

LOKUM GİBİ GRUP

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04'ün olduğu D Grubu'nda yer aldı.

G.SARAY'DA KEYİFLER YERİNDE

Diğerlerine nazaran dişine göre bir gruba düşen Galatasaray'da keyifler oldukça yerinde.

Kura çekiminin ardından objektifler Galatasaray temsilcilerine çevrildi. Sarı-kırmızılıların D Grubu'na düştüğünü gören Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak büyük sevinç yaşadı.


SchalkeLokomotif MoskovaAbdurrahim AlbayrakSüper LigGalatasaray


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