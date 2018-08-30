Beşiktaş adını gruplara yazdırdı

Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ilk 11'inde sahaya çıkan 3 ismi yedek oturttu.



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında karşı karşıya geleceği Partizan mücadelesi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen 3 ismi, bu mücadelede yedek soyundurdu. Siyah-beyazlılarda, Antalyaspor maçındaki performanslarıyla düşük not alan Babel ve Oğuzhan'ın yanı sıra, oynadığı son 3 maçta gol atan Negredo, mücadeleye kulübede başladı. Bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Cyle Larin, mücadeleye ilk 11'de başladı. Beşiktaş, Partizan ile oynadığı ilk maçın aynı kadrosuyla sahada yer aldı. Yalnızca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Tolga Zengin'in yerine, genç file bekçisi Utku kaleyi korudu.







NEGREDO SÜRPRİZİ



Beşiktaş'ın Partizan ile karşılaştığı mücadelede cezasını tamamlayan Alvaro Negredo, karşılaşmaya yedek başladı. Forma giydiği son 3 maçta fileleri havalandıran Negredo'nun yedek kalması sürpriz oldu.







Beşiktaş'ın Partizan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklanan esame listesinde Negredo'nun ilk 11'de olmaması dikkat çekti. LASK Linz, Erzurumspor ve Antalyaspor ile oynanan maçlarda fileleri havalandıran İspanyol golcü, Partizan karşısında formasını Larin'e kaptırdı. Negredo'nun Partizan karşısında ilk 11'de olmaması Beşiktaşlılar için sürpriz oldu. LASK Linz maçının son dakikasında attığı golle turu getiren ancak formasını çıkardığı için kırmızı kart gören Negredo, Partizan ile oynanan ilk maçta cezası nedeniyle forma giyememişti.







MAÇTAN DAKİKALAR



90+4'Beşiktaş ortaya koyduğu güzel oyunun sonucunda hak ettiği bir galibiyet aldı

90+4'Bu kadar! Hakem son düdüğü çaldı

90+4'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

90+4'Partizan Beograd kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

90+3'Beşiktaş takımından Gökhan Gönül büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

90+3'Beşiktaş adına Ricardo Quaresma sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

90+3'Marc Valiente tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

90+2'Ricardo Quaresma serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderiyor, ancak Vladimir Stojkovic topu kontrol ediyor

90+1'Marc Valiente, Cyle Larin ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

90+1'Biletli seyirci sayısı :

90+1'Maçın dördüncü hakemi dakika uzatma oynanacağını gösterdi.

87'Oyun yeniden başladı.

87'Taktik bir değişiklik; Caner Erkin oyundan çıkıyor ve yerine Gökhan Töre oyuna dahil oluyor.

86'Nemanja Miletic sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

85'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

85'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

85'Beşiktaş takımından Tolgay Arslan, Seydouba Soumah ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

84'Nemanja Miletic topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

84'Gökhan Gönül orta yapıyor.

84'Sasa Zdjelar topa elle müdahale ediyor.

83'Beşiktaş takımından Cyle Larin, Goran Zakaric ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

82'Beşiktaş takımından Tolgay Arslan, Danilo Pantic ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

82'Beşiktaş rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

80'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

80'Nemanja Nikolic sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle sarı kart gördü.

80'Partizan Beograd takımından Goran Zakaric mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Domagoj Vida adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

79'Partizan Beograd kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

79'Partizan Beograd takımından Goran Zakaric mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Ricardo Quaresma adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

78'Partizan Beograd atağında Ricardo Gomes ofsayta düşüyor.

77'Beşiktaş rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

77'Oyun yeniden başladı.

77'Taktik bir değişiklik; Gary Medel oyundan çıkıyor ve yerine Dorukhan Toköz oyuna dahil oluyor.

75'Domagoj Vida sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

75'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

75'Nemanja Nikolic topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

75'Beşiktaş adına Ricardo Quaresma sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

74'Oğuzhan Özyakup tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

74'Nemanja Miletic topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

74'Gökhan Gönül orta yapıyor.

74'Beşiktaş şimdi kontraatağa kalkıyor.

74'Partizan Beograd rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

73'Partizan Beograd kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

72'Partizan Beograd takımından Seydouba Soumah tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Gary Medel faule maruz kalan oyuncu.

72'Partizan Beograd kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

72'Gabriel Enache, Adriano ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

72'Beşiktaş rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

71'Partizan Beograd kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

71'Partizan Beograd kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

69'G O L - Beşiktaş takımından Pepe kafa vuruşuyla golü atıyor.

69'Ricardo Quaresma serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

69'Partizan Beograd takımından Seydouba Soumah mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Ricardo Quaresma adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

69'Marc Valiente topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

68'Beşiktaş rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

68'Beşiktaş takımından Ricardo Quaresma topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

67'Beşiktaş kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

67'Partizan Beograd takımından Goran Zakaric büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

67'Partizan Beograd adına Danilo Pantic sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

66'Gary Medel tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

66'Partizan Beograd şimdi kontraatağa kalkıyor.

66'Vladimir Stojkovic çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

66'Beşiktaş adına Ricardo Quaresma sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

66'Kazanılan serbest vuruşu Caner Erkin kullanıyor ve oyuncunun yaptığı vuruşu Vladimir Stojkovic kurtarıyor. Korner.

65'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

65'Gabriel Enache topa elle müdahale ediyor.

64'Beşiktaş rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

64'Marc Valiente topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

64'Ricardo Quaresma orta yapıyor.

63'Hakem itirazlardan bıkıyor ve Ricardo Gomes itirazdan dolayı sarı kart görüyor

63'Ricardo Gomes topa elle müdahale ediyor.

63'Beşiktaş rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

63'Beşiktaş takımından Ricardo Quaresma topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

63'Partizan Beograd kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

62'Taktik bir değişiklik; Djordje Ivanovic oyundan çıkıyor ve yerine Seydouba Soumah oyuna dahil oluyor.

62'Beşiktaş takımından Oğuzhan Özyakup topu dışarı gönderiyor

62'Gökhan Gönül orta yapıyor.

62'Ricardo Gomes topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

61'Ricardo Quaresma serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

61'Partizan Beograd takımından Sasa Zdjelar, Ricardo Quaresma ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

60'Partizan Beograd rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

60'Partizan Beograd kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

55'Domagoj Vida topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

55'Ricardo Gomes orta yapıyor.

55'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

55'Beşiktaş kendi yarı alanının sol tarafından taç atışı kullanıyor

55'Oyun yeniden başladı.

54'Nemanja Miletic sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

54'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

54'Marc Valiente topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

54'Caner Erkin orta yapıyor.

53'Partizan Beograd rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

53'Beşiktaş atağında Cyle Larin ofsayta düşüyor.

52'Beşiktaş takımından Cyle Larin mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Aleksandar Scekic adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

52'Beşiktaş kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

51'Beşiktaş takımından Tolgay Arslan mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Danilo Pantic adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

51'Beşiktaş takımından Domagoj Vida kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.

50'Beşiktaş adına Ricardo Quaresma sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

50'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

50'Marc Valiente tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

49'Partizan Beograd takımından Nemanja Miletic, Ricardo Quaresma ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

49'Partizan Beograd takımından Nemanja Miletic topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

49'Pepe, Ricardo Gomes ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

48'Beşiktaş kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

48'Partizan Beograd takımından Goran Zakaric orta yapıyor, ancak top auta gidiyor.

48'Gökhan Gönül topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

47'Nemanja Nikolic orta yapıyor.

47'Partizan Beograd takımından Danilo Pantic topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

47'Gökhan Gönül topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

47'Partizan Beograd adına Danilo Pantic sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

47'Danilo Pantic uzak mesafeden güzel bir vuruş yapıyor, ancak Utku Yuvakuran kurtarıyor. Korner.

46'Partizan Beograd takımından Danilo Pantic tarafından yapılan vuruşta top az farkla yandan dışarı gidiyor. Büyük bir şans kaçtı!

46'Partizan Beograd takımından hücuma yönelik bir hamle geliyor. oyundan çıkıyor ve hücuma yardımcı olması için oyuna dahil oluyor.

46'Taktik bir değişiklik; Svetozar Markovic oyundan çıkıyor ve yerine Nemanja Nikolic oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı başladı.

45+6'Beşiktaş bu yarıda daha iyi olan taraftı

45+6'Bitti! Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı

45+6'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

45+4'Partizan Beograd kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

45+4'Beşiktaş takımından Cyle Larin büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

45+3'Ricardo Quaresma orta yapıyor.

45+3'Partizan Beograd atağında Goran Zakaric ofsayta düşüyor.

45+2'Beşiktaş kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

45+1'Maçın dördüncü hakemi dakika uzatma oynanacağını gösterdi.

45+1'G O L - Oğuzhan Özyakup golü bulan oyuncu!

45'BÜYÜK ŞANS! Oğuzhan Özyakup kaleciyle karşı karşıya kaldı…

45'Domagoj Vida topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

45'Goran Zakaric orta yapıyor.

45'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

45'Partizan Beograd rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

44'Beşiktaş kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

44'Partizan Beograd takımından Aleksandar Scekic harika bir sezgiyle gelişecek tehlikeli atağı engelliyor.

44'Caner Erkin orta yapıyor.

43'Partizan Beograd takımından Nemanja Miletic, Ricardo Quaresma ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

43'Nemanja Miletic yapmış olduğu sert faul nedeniyle hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

42'Partizan Beograd takımından Nemanja Miletic tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Oğuzhan Özyakup faule maruz kalan oyuncu.

42'Tolgay Arslan, Nemanja Miletic ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

42'Beşiktaş rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

41'Partizan Beograd kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

41'Beşiktaş takımından Ricardo Quaresma orta yapıyor, ancak takım arkadaşı geç kalıyor ve bu ortadan yararlanamıyor.

41'Partizan Beograd takımından Djordje Ivanovic tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Tolgay Arslan faule maruz kalan oyuncu.

40'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

40'Aleksandar Scekic oyuna tekrar dahil oldu.

40'Beşiktaş kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

39'Oyun yeniden başladı.

39'İşler pek iyi görünmüyor, Aleksandar Scekic sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

39'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

39'Partizan Beograd takımından Nemanja Miletic, Ricardo Quaresma ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

37'G O L - Beşiktaş takımından Pepe kafa vuruşuyla golü atıyor.

37'Ricardo Quaresma serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

36'Partizan Beograd takımından Aleksandar Scekic, Tolgay Arslan ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

36'Oyun yeniden başladı.

35'Maç bazı teknik aksaklıklardan dolayı durmuş durumda.

35'Vladimir Stojkovic çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

35'Ricardo Quaresma orta yapıyor.

35'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

34'Beşiktaş atağında Cyle Larin ofsayta düşüyor.

33'Partizan Beograd takımından Danilo Pantic mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Gary Medel adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

32'Partizan Beograd kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

32'Beşiktaş takımından Pepe büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

32'Oğuzhan Özyakup orta yapıyor.

32'Beşiktaş rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

31'Beşiktaş kendi yarı alanının sağ tarafından taç atışı kullanıyor

30'Partizan Beograd takımından Marc Valiente harika bir sezgiyle gelişecek tehlikeli atağı engelliyor.

30'Gökhan Gönül orta yapıyor.

30'Aleksandar Scekic oyuna tekrar dahil oldu.

30'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

30'Ricardo Gomes, Domagoj Vida ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

29'Partizan Beograd rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

29'İşler pek iyi görünmüyor, Aleksandar Scekic sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

29'Beşiktaş rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

28'Cyle Larin topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

28'Partizan Beograd adına Goran Zakaric sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

28'Pepe tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

27'Danilo Pantic serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

27'Kaptan pazu bandını çıkartıyor, çünkü oyundan çıkıyor.

27'Sakatlanan Necip Uysal yerine oyuna Oğuzhan Özyakup girecek.

27'Beşiktaş takımından Cyle Larin, Aleksandar Scekic ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

26'Partizan Beograd rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

26'Oyun yeniden başladı.

26'İşler pek iyi görünmüyor, Necip Uysal sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

25'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

24'Necip Uysal sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

24'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

24'Beşiktaş rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

23'Partizan Beograd rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

23'Domagoj Vida topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

23'Partizan Beograd takımı oyuncusu sahanın sağ tarafından uzun bir taç atışıyla topu rakip ceza sahasına gönderiyor

22'Partizan Beograd takımından Djordje Ivanovic topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

22'Nemanja Miletic topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

22'Beşiktaş takımından Gökhan Gönül tarafından yapılan ortada top rakipten sekerek ceza sahasına geliyor.

21'Partizan Beograd rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

20'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

19'Nemanja Miletic, Ricardo Quaresma adlı oyuncuya müdahale ediyor ve durduruyor. Serbest vuruş veriliyor.

18'Nemanja Miletic, Caner Erkin ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

17'Vladimir Stojkovic çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

17'Cyle Larin orta yapıyor.

17'Partizan Beograd kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

15'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

15'Beşiktaş kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

14'Partizan Beograd takımından Aleksandar Scekic, Necip Uysal ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

14'Partizan Beograd kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

13'Beşiktaş takımından Cyle Larin büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

13'Beşiktaş takımından Ricardo Quaresma isabetli bir vole vuramıyor ve top farklı bir şekilde dışarı gidiyor

13'Caner Erkin orta yapıyor.

12'Kaleye şutunu gönderen Necip Uysal güzel bir iş çıkartıyor, ancak kaleci bu şutu kurtarıyor

12'Ricardo Gomes topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

12'Beşiktaş adına Ricardo Quaresma sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

12'Svetozar Markovic tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

12'Beşiktaş adına Ricardo Quaresma sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

11'Aleksandar Scekic oyuna tekrar dahil oldu.

11'Beşiktaş adına köşe atışını Ricardo Quaresma sağ taraftan kullanıyor.

11'Necip Uysal oyuna tekrar dahil oldu.

11'Oyun hakem atışı ile yeniden başlayacak.

10'İşler pek iyi görünmüyor, Aleksandar Scekic sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

10'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

9'İşler pek iyi görünmüyor, Necip Uysal sakatlandı ve tıbbi müdahale için saha kenarına alındı.

8'Necip Uysal sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

8'Aleksandar Scekic sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

8'Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

8'Partizan Beograd kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

7'Beşiktaş rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

7'Danilo Pantic topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

7'Beşiktaş adına Ricardo Quaresma sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

7'Nemanja Miletic tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

6'Beşiktaş rakip yarı sahanın sağ tarafından taç atışı kullanıyor

6'Beşiktaş rakip yarı sahanın sol tarafından taç atışı kullanıyor

5'Topa sahip olma: [team1]: %0, [team2]: %0.

4'Vladimir Stojkovic çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor



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