Trabzonspor'dan bir imza daha

Trabzonspor, İngiltere'nin Leeds United takımında forma giyen Caleb Ansah Ekuban ile satın alma opsiyonu ile kiralık sözleşmesi imzaladı. Faroz Balıkçı Limanın'da düzenlenen imza töreninde Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu hazır bulundu.



İmza töreninde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor'un imza törenlerini çeşitli tarihi ve turistlik mekanlarda yaparak sadece futbol olarak değil Trabzon'un tanıtımı açısından da şehre hizmet etmek amacında olduklarını belirterek, 'Faroz Trabzon için çok önemli bir semt, Türkiye'deki birçok şehirden daha çok tanınan bir mahalle, Trabzon futbolu için çok ayrı bir önemi vardır. Trabzonspor'u Trabzonspor yapan birçok oyuncumuz bu mahalleden yetişmiştir. Şenol, Necati, Ali Kemal, Osman, Serdar, Hami ve diğer genç kardeşlerimiz. Biliyorsunuz ki kendine, mahallesine ait folklorik Faroz kolbastısı buradan çıkmıştır. Bütün dünyada hem Trabzonspor'un hem Trabzon'un tanıtımına katkısı olmuştur. Arkamda duran kayıklar ise şu an sakin, ama 2-3 gün sonra balık sezonu başladığında burası çok hareketli ve canlı olacaktır. Biz de oyuncumuzu katarak Trabzonspor'un faaliyetlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. O anlamda Faroz'da bu imza töreninin yapılması çok manidardır. İnşallah Trabzonspor'da faydalı hizmetler yapacak. Sizleri ve Trabzonspor sevenlerini mutlu edecektir' dedi.



TRABZONSPOR'DA TRANSFER BİTMEZ'



'Trabzonspor transferi noktaladı mı' sorusuna Hayrettin Hacısalihoğlu, 'Trabzon'da tanıtılacak yer çok. O nedenle Trabzonspor'da transfer bitmez. Tanıtılacak yer ve mekan kalsın diye belki bir kısmı ara döneme, belki de sezon sonuna bırakılır. Şimdilik transfere bir ara verildi denebilir. Sürpriz bir durum olmaz ise katılım olmaz' cevabını verdi.



EKUBAN: TRABZONSPOR'A GELEREK DOĞRU BİR TERCİH YAPTIM



Trabzonspor'un yeni transferi Calep Ekuban ise, 'Bana bu fırsatı verdikleri için Trabzonspor'a çok teşekkür etmek istiyorum. Trabzonspor'un bana ilgisini duyduğumda zaten buranın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Geldiğimde de bana anlatılan tarihiyle ve geçmişiyle ne kadar doğru bir tercih yapmış olduğumu görmüş oldum. Burada oynamak için sabırsızlanıyorum' diye konuştu.



'TAKIMA FAYDALI OLABİLECEK TÜM HAZIRLIĞIMI YAPMIŞ DURUMDAYIM'



Geçtiğimiz sezonki performansıyla ilgili olarak Ekuban, 'Futbolu bilirsiniz, bazen en yukarılarda olursunuz bazen de yaşadığınız sakatlıklar ve sorunlardan dolayı istediğiniz performansı gösteremezsiniz. Ben de geçtiğimiz sezon kendi adıma kötü bir sezon olduğunu, yaşadığım sakatlıklardan dolayı kötü bir sezon tecrübe ettiğimi söyleyebilirim. Ama şu anda tamamen fit durumdayım. Takıma faydalı olabilecek, takıma katkı sağlayabilecek tüm hazırlığımı da yapmış durumdayım' şeklinde konuştu.



'DOUKARA BANA REFERANS OLDU'



'Türkiye'ye gelmeden önce referans olarak görüştüğü bir oyuncu oldu mu' şeklindeki soru üzerine Ekuban, 'Antalyaspor'da oynayan eski takım arkadaşım Doukara'ya takımla ve şehirle ilgili fikirlerini sordum. O da bana kesinlikle gelmem gerektiğini söyledi.



Şehrin mükemmel olduğunu, Trabzonspor'un ülkenin her yerinde inanılmaz derecede destek gören büyük bir takım olduğunu belirtti.



Onun fikirlerine kendi fikirlerimi de katarak buraya gelmemin ne kadar doğru olduğunu anladım' ifadelerini kullandı.



'BURAK YILMAZ VE RODALLEGA GİBİ KATKI VERMEK İSTİYORUM'



Ekuban, 'Takımda Burak Yılmaz ve Rodallega gibi önemli golcüler arasında şansını nasıl görüyorsun' şeklindeki soruya, 'Burak Yılmaz ve Rodallega harika futbolcular. Ben de onların burada yaptıklarını yapabilmek adına buradayım. Onlardan bir şeyler öğrenebilmek, onlarla bir şeyler paylaşabilmek adına buradayım. Benim de hedefim onlar gibi takıma yardımcı olabilmek, onların yaptığından daha da fazlasını yapabilmek için elimden gelen her mücadeleyi yapacağım' şeklinde cevap verdi.



Trabzonspor'un yeni transferi Ekuban, yeni sezonda 18 numaralı formayı giyecek.