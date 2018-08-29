Robinho'dan VAR sistemine eleştiri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı ve kariyerinde Real Madrid, Milan, Manchester City gibi dünya devleri bulunan Robinho, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezona takımın iki mağlubiyetle başlamasının önemli olduğunu ifade eden Brezilyalı yıldız, "Biz kaybettiğimizi düşünmüyoruz. Kötü sonuçları bitirdiğimizi düşünüyoruz. Bizim için bundan sonra kazanma zamanı başlıyor" diye konuştu.



"Pozisyonları değerlendiremedik"



Kasımpaşa maçında çok iyi oynadıklarını söyleyen Robinho, "İlk yarının başında 3 tane net pozisyon bulduk, değerlendiremedik. Maçın istatistiklerine baktığımız zaman hem top kontrolünde hem topla oynamada hem de pas sayısında biz daha öndeyiz ama futbol bu, önemli olan topun kaleye girmesi. Biz de bundan sonra buna çalışacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız" ifadelerini kullandı.



"Futbolun doğasına aykırı"



Yeni sezondan itibaren uygulanmaya başlayan ve bazı kararlar nedeniyle tepkilere neden olan VAR (Video yardımcı hakem) sisteminden memnun olmadığını aktaran Brezilyalı oyuncu, "Açıkçası ben kişisel olarak memnun değilim. Futbolun güzelliğini örtüyor. Futbolun doğasına aykırı, o yüzden alışmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz bir şey yok, adapte olacağız. Adaptasyonu hızlıca atlatacağız" şeklinde konuştu.



"Galatasaray ile anılmak gurur verici"



Adının transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili Robinho, "Galatasaray ve adı geçen ekipler Türkiye’nin en büyük takımları ama benim kalbim de mentalitem de Sivasspor’da. Umarım bu yıl da Sivasspor’a elimden gelenin fazlasını veririm" açıklamasını yaptı.



Barcelona’dan Douglas’ın ve Santos’tan David Braz’ın transfer edilmesiyle çok mutlu olduğunu belirten başarılı futbolcu, "İki büyük futbolcu, iki büyük karakter David Braz ile Santos’ta oynama şansı buldum. Douglas da hem karakter hem de futbolculuk bakımında çok büyük bir oyuncu. İkisinin de burada olması benim için ayrı mutluluk" dedi.



"Ronaldo inanılmaz bir oyuncu"



Eski takımı Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo’nun transferini değerlendiren Robinho, "İnanılmaz ve mükemmel bir oyuncu. 5 kez Ballon d’Or’u kazandı. Ona yeni takımında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Brezilya hala en iyi takım



Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Brezilya Milli Takımı’nın performansını da değerlendiren yıldız oyuncu, "Dünya Kupası bizim için bir hayal kırıklığı değildi. Çünkü hala Dünya Kupası’nı en çok kazanan takımız" diye konuştu.



