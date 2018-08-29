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Kartal moral arıyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında Partizan’ı konuk edecek olan Beşiktaş, 1-1’in rövanşında turu geçerek ligdeki Antalyaspor yenilgisini unutturmak istiyor.

Spor / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:06
Kartal moral arıyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Partizan’ı konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmaya deplasmandaki 1-1’lik skor avantajıyla çıkacak. Geçtiğimiz hafta Sırbistan’da oynanan karşılaşmada 14. dakikada Ricardo Gomes’in golüyle geriye düşen, 1 dakika sonra ise Tolgay Arslan’ın kafa vuruşuyla eşitliği yakalayan Beşiktaş, deplasmanda attığı golle avantaj yakalamıştı. Vodafone Park’ta rakibini konuk edecek olan siyah-beyazlılar, taraftar desteğiyle bu maçı kazanarak turu geçmek istiyor. Saat 21.00’de oynanacak olan mücadelede, Beşiktaş turu geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başaracak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

NEGREDO İLK 11’DE

LASK Linz ile Avusturya’da oynanan karşılaşmanın son dakikasında attığı golle turu getiren ancak golden sonra formasını çıkartarak ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılan Negredo, ilk maçta forma giymeyerek cezasını tamamladı ve bu mücadelede ilk 11’de sahaya çıkacak. LASK Linz, BB Erzurumspor ve Antalyaspor filelerini havalandıran Alvaro Negredo, Şenol Güneş’in ilk tercihi konumunda. Antalyaspor karşısında bekleneni veremeyen ve ilk yarıda oyundan alınan Tolgay Arslan’ın bu maça yedek başlaması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarılan Tolga Zengin, bu mücadeleye yetiştirilmeye çalışılıyor. Yeni transfer Loris Karius, ismi UEFA’ya bildirilmediği için kadroda yok. Rakibiyle daha önce 1’i hazırlık maçı olmak üzere 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu mücadelelerde 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rakip kaleye 9 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

KURALAR CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK

Play-Off Turu’nu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak olan Beşiktaş’ın rakipleri de Cuma günü TSİ 14.00’te Monaco’da çekilecek olan kuralar sonucunda belli olacak. Siyah-beyazlılar, gruplara kalması durumunda, kuralara 1. torbadan katılacak.

(Bozhan Memiş/İHA)

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