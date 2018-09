UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Partizan ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco, basın toplantısında konuştu.



İyi bir takımla oynayacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Güneş, 'Birbirimizi tanıyoruz, zaten bilinen bir takım. Hücum gücü zengin olan, kompakt oynamaya çalışan bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Dikkatli, sabırlı, soğukkanlı ve çok koşarak oynamak zorundayız. Turu geçen taraf olmayı düşünüyoruz. Umarım başaracağız. Normalde Şampiyonlar Ligi'nde olmayı beklerken, şimdi maç yaparak gruplara kalmaya çalışacağız. Buraya gelmek için fazla maç oynadık. Oynadığımız bir oyun şekli var. Kontrollü, sabırla, riskleri az kullanarak ofansif düşüncemizi ortaya koymayı düşünüyoruz. Rakibi kalemizden uzak tutarak, onların defansının arkasında pozisyon bulacağız. Son maçta orta sahamızda sıkıntı oldu, onlardan ders alacağız' dedi.



Sakatlarla ilgili de konuşan Güneş, 'Tolga, Vida ve Lens'in durumu bugün belli olacak. Durumlarına bakıp karar vereceğiz' açıklamasında bulundu.



'GOL YEDİĞİMİZ MAÇLARDA BASKIN OLAN TARAFTIK'



3-2 kaybedilen Antalyaspor maçıyla ilgili konuşan Güneş, '4 ataktan 3 gol yedik. Rakip 18'den başlayarak bizim kalemize gelene kadar karşılanmayan bir gol var. Orada adam var ama oyun içindeki dikkatsizlik pahalıya mal oldu. Her şeye rağmen gol olmayabilirdi. Rakibin sırtına çarpan top gol oldu, biz altı pasta boş kaleye gol atamadık. Yediğimiz 3 gol bizim oyun şeklimizle ilgili değildi. Birinci golün tartışılmasına saygı duyuyorum ama o pozisyonun ofsayt olması gerektiğini ve tartışılarak öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Kötü oyun olarak Erzurum maçının ilk yarısını söyleyebilirim. Takımın iyi niyetinden, gayretinden şikayetçi değilim. Kadro olarak bazı oyuncular hazır değil duruma göre oyunda değişiklik gösteriyoruz. Bazı oyunculara yük bindiriyoruz, bazıları hazır değil. Partizan maçında daha kontrollü oynayarak gol de pozisyon da bulduk. Antalyaspor maçında çok pozisyon vardı atamadık, Erzurum'da ilk yarıda atak yapamadık ama ikinci yarıda 3 gol attık. Transfer, sezon başı gibi sebeplerden dolayı oyuncuların berrak kafayla oynadığını düşünmüyorum. Babel kafası karışık oynadı, düşündüğümüzün gerisinde aldı. Bazı oyuncular çok daha tempolu, gayretli oynuyor. Geç gelenler performans yakalayamadı. Performanslarda dalgalanmalar oluyor. Bazı oyuncular bireysel olarak kendini geliştirdi. Bazılarının süreye ihtiyacı var. Bizim rakibe oyun anlamında verdiğimiz bir üstünlüğümüz yok. Ancak bu durumu geliştirmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.



'TRANSFERİN BİTMESİYLE KADROMUZ DA ŞEKİLLENİR'



Beşiktaş'ta orta sahada çok etkili isimlerin olduğunu ifade eden Güneş, 'Orta sahamızda defansif olarak Medel, Necip ve Tolgay var. Savunma anlamında rakiple boğuşacak oyuncular. Oğuzhan alan markajında iyi ama adam markajında fiziksel olarak bazen sıkıntı yaşayabiliyor. Akhisar maçında Medel, Oğuzhan, Tolgay üçlüsüyle rakibi geçirmeden hücumda da pozisyon yakalayan takımdık. Aynı üçlü Antalya maçında ofansif olarak katıldı ama defansif olarak hiç karşılamadı. Oyuncuların performansında dalgalanmalar olabiliyor. Tolgay'ın ofansif ve defansif olarak iyi maçları da var ama son maçta bu konuda zayıf kaldı. Partizan maçında rakibe basma ve hücum konusunda olumluydu. Üç günde bir değişen bir performansı oldu. Son iki maçta Medel de beklenenin altında oynadı. Hakan Özmert kendi sahasından on sekiz üzerine gelene kadar karşılayan olmadı. Orta sahadakilerin kalitesinden şüphem yok ama verimlerinde dalgalanmalar var. İyi bir Atiba'nın, Medel'in, Tolgay ve Oğuzhan'ın olduğu yerde hiçbir orta sahaya ihtiyaç yok. Mühim olan performanslarını yakalamak. Sezon başında böyle bir durumdayız. Necip dinamizm olarak gayet iyi ama hücum düşündüğümüzde ikinci alternatifimiz oluyor ama dört ataktan üçü gol olunca keşke Necip'i koysaydık diyorum. Partizan ve Bursaspor maçlarından sonra transferin de bitmesiyle gidenin kalanın belli olacağı durumda kadro daha iyi şekillenir. Sayısal fazlalıklarımız var, beklemediğimiz yerlerden, stoperden, kaleden gidenler var. Onların yerine oyuncu aldık oysa bizim başka yerlerde düşüncelerimiz vardı. Onlar duruyor şu anda. Kaleci sorunumuz yoktu. Ekonomik sebeplerle kalecimiz gitti. Karius büyük bir kulüpte oynadı ama önemli olan burada büyük oynaması. Gelen kaleciye kucak açarız, umarım başarılı olur. Kaleci ve oyuncu almak yerine eldekilerin bir düzene girmesi gerekiyor. Kulüp ekonomik şartlara göre en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz de alınanlarla en iyisini yapmaya çalışacağız. Ekonomik ve transfer durumu ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Karius umarım başarılı olur ve takıma katkı yapar' dedi.



Son olarak Atiba'nın durumuyla ilgili konuşan Güneş, 'Sakatlığının çok boyutlu olmaması gerekiyordu, idmana çıkınca ağrısı oldu. 1-2 hafta içinde normal idmana çıkacaktır. Orkan Çınar idmana gelmeyecek, herhalde bir transfer görüşmesi yapacak' diyerek sözlerini tamamladı.



ENZO ROCO: 'KAMPA KATILMAMAK BERİ BİRAZ GERİDE BIRAKTI'



Teknik Direktör Şenol Güneş'le birlikte basın toplantısına katılan Enzo Roco, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, 'Avrupa maçı sonuçta. Herkes gruplara kalmak istiyor. Onlar da yarın gol atmak için sahaya çıkacaklardır. Biz de bütün gücümüzü kullanarak turu geçmeye çalışacağız. Sezon başında yüzde yüz olmamakla birlikte normal bir durum. Takıma biraz geç katıldım, sezon öncesi kampını yapamamış olmak beni biraz geride bıraktı. Takıma arkadaşlarıma alışmaya çalışıyorum. Her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum' diye konuştu.