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Galatasaray Tolga Ciğerci'yi gönderdi

Galatasaray, uzun süredir sakat olduğunu söyleyip takımla çalışmalara çıkmayan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

Spor / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:07
Galatasaray Tolga Ciğerci'yi gönderdi

Galatasaray, uzun süredir sakat olduğunu söyleyip takımla çalışmalara çıkmayan Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray


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