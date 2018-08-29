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Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın rakipleri yarınki kura çekiminin ardından belli olacak. Sarı-kırmızılılar kurada 4. torbada yer alacak.

Spor / 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:36
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde eden Galatasaray'ın rakipleri yarın belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda kura çekimi TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayacak ve 11-12 Aralık'ta oynanacak maçların ardından sona erecek.



İŞTE RAKİPLER

Devler Ligi kurası öncesi bu akşam 3 play-off karşılaşması oynanacak. Grup aşamasına kalmaya hak kazanan son ekiplerin belli olmasıyla torbalar da son şeklini alacak. Play-off maçları öncesi kuraya katılacak takımların torbaları şöyle:

1. torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. torba: Borussia Dortmund (Almanya), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Napoli (İtalya), Tottenham (İngiltere), Roma (İtalya)

3. torba: Schalke 04 (Almanya), Olympique Lyon, Monaco (Fransa), Ajax (Hollanda), CSKA Moskova (Rusya)

4. torba: Club Brugge (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Inter (İtalya), Hoffenheim (Almanya), AEK (Yunanistan)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda bu akşam oynanacak Salzburg - Kızılyıldız, PSV Eindhoven -BATE Borisov ve PAOK - Benfica karşılaşmalarının ardından tur atlayan takımlar ve turnuvaya doğrudan katılan Liverpool, Valencia ve Viktoria Plzen'in de torbaları belirlenecek.

Borussia DortmundAtletico MadridManchester CityManchester UnitedShakhtar Donetsk


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